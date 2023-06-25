Цены на такси подскочат в разы при принятии новых правил

Такси в России может подорожать в несколько раз, если осенью примут новые правила для агрегаторов, по которым их оштрафуют за водителей без лицензии.

С сентября планируется изменение правил для агрегаторов такси, подразумевающее введение штрафов за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Для физических лиц штраф может составить до 3 тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч, пишут «Известия» со ссылкой на принятый Госдумой в первом чтении законопроект.

Опрошенные эксперты предположили, что рынок рискует значительно сократиться, поскольку сейчас лицензия на пассажирские перевозки имеется лишь у одного из пяти таксистов.

Гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев допустил рост стоимости поездок минимум в два раза, а независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов считает, что цены способны взлететь пятикратно.

С 1 сентября 2023 года в России вступает в силу новый закон о такси. При отсутствии ОСАГО действующее разрешение на пассажирские перевозки может быть аннулировано.