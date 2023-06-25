Астролог предрекла появление новой человеческой расы через 50 лет

Новая человеческая раса с более высоким интеллектом появится через 50-100 лет, сообщила астролог Тамара Глоба.

«Новая раса будет включать в себя все генетические коды человечества. Есть белая, черная, красная, желтая расы — а эта раса будет голубой. Ей предстоит соединить в себе всю генетику человечества», — сказала Глоба в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

По ее прогнозам, первый эффект будет заметен уже через 30 лет, а полностью раса сформируется через 50-100 лет.

Как именно появится сверхраса, Глоба не рассказала. Она отметила, что люди ничем не будут отличаться от остальных. Просто они будут обладать более высоким интеллектом и любознательностью — захотят познать все тайны Вселенной.