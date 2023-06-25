США знали о грядущем мятеже Пригожина

Высокопоставленные американские военные и администрацию Джо Байдена еще в среду, 21 июня, знали о намерениях основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина устроить мятеж.

Представители разведки провели брифинги с представителями администрации и Минобороны США, а в четверг, «когда получили дополнительное подтверждение», — с руководителями конгресса, пишет The New York Times.

В Вашингтоне были обеспокоены тем, как действия основателя ЧВК повлияют на контроль над ядерным арсеналом России.

По данным The Washington Post, спецслужбы США получили разведданные о подготовке Пригожина к вооруженному противостоянию с Минобороны еще в середине июня.

О том, что США располагали данными о намерениях Пригожина «бросить серьезный вызов военному руководству России», также сообщает CNN. Однако, отмечает телеканал, действия ЧВК стали неожиданностью для Вашингтона, так как «все произошло очень быстро».

Пригожин объявил о вооруженном противостоянии с Министерством обороны в пятницу, 23 июня. Утром следующего дня Пригожин заявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону и намерении ЧВК «идти на Москву». Он отказался от этих планов вечером, сказав, что его бойцы разворачиваются и уходят в свои лагеря.