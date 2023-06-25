Украина объявила о контрнаступлении на четырех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 24 июня начали контрнаступление на четырех направлениях, сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр.

«Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. По направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки, Курдюмовки», — написала Маляр в телеграм-канале.

Это населенные пункты в ДНР. По ее словам, на всех направлениях «есть продвижение вперед».

Маляр также утверждает, что бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Марьинском, Авдеевском, Шахтерском и Южном направлениях.

Минобороны России в сводке на 24 июня назвало безуспешными попытки ВСУ наступать на южно-донецком, запорожском, донецком и красно-лиманском направлениях. Были отражены три атаки в районе Времевского выступа (на стыке ДНР и Запорожской области), еще одну атаку отразили в Запорожской области. В районе Бахмута (Артемовска), Авдеевки, Марьинки и еще нескольких населенных пунктов были отражены девять атак, в Серебрянском лесничестве (краснолиманское направление) — четыре.