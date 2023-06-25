Кадыров объяснил мятеж Пригожина надменностью и амбициями

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в погоне за личными амбициями могут забыть о привязанности и любви к Родине. Он убеждал его не смешивать бизнес-амбиции с государственными делами.

«Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят, как настоящие патриоты до костей мозга. Вероятно, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привилегию и любовь к Отчизне», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По его словам, он убеждал Пригожина оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Кадыров считает, что цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду. Она достигла пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок.

«Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей», — заявил Кадыров.

Пригожин начал действия, которые прокуратура охарактеризовала как «военный мятеж», в пятницу, 23 июня. Бойцы ЧВК «Вагнер» зашли в Ростов-на-Дону, заблокировали правительственные здания и двинулись в направлении Москвы. Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством.

Вечером в субботу, 24 июня, стало известно, что бизнесмен разворачивает колонны, этому предшествовали переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Бойцы «Вагнера» уйдут в тыловые лагеря, а Пригожин отправится в Белоруссию. Уголовное дело в отношении него прекратят.