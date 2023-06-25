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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Лукашенко спас Пригожина от уголовного преследования в России

Источник:
Sibnet.ru
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Евгений Пригожин
Фото: © пресс-служба правительства РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отправится в Белоруссию, а уголовное дело в отношении него будет прекращено. Таков итог военного мятежа вагнеровцев. 

Пригожин в пятницу, 23 июня, сообщил, что после удара Минобороны по тыловым позициям «Вагнера» (официально это опровергается), подразделения вагнеровцев направились в Ростов и на Москву. Глава ЧВК требовал личных переговоров с Шойгу и Герасимовым. Генпрокуратура возбудила дело о вооруженном мятеже. Президент России Владимир Путин назвал происходящее предательством и пообещал жесткое наказание.

«Уголовное дело будет прекращено и сам он уйдет в Белоруссию. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России», — цитируют РИА Новости пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия признательна Александру Лукашенко за усилия, предпринятые им в разрешении конфликта с ЧВК "Вагнер". Однако не пояснил, какую именно роль сыграл глава Белоруссии в разрешении конфликта.

Известно, что Лукашенко лично знаком с Пригожиным около 20 лет, и, возможно, поэтому проявил инициативу выступить посредником и поучаствовать в урегулировании ситуации в России, чтобы избежать внутренней конфронтации с непредсказуемым результатом.

Как Пригожин превратился в «предателя»

Бойцы ЧВК «Вагнер» также не будут преследоваться, уточнил Песков: «Часть из них подпишет контракты с Минобороны, это касается той части, которая не принимала участия в этом походе».

А те, кто принимал  участие в «походе» на Ростов и дальше, с учетом их фронтовых заслуг не будут привлечены к ответственности. 

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