Лукашенко спас Пригожина от уголовного преследования в России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отправится в Белоруссию, а уголовное дело в отношении него будет прекращено. Таков итог военного мятежа вагнеровцев.

Пригожин в пятницу, 23 июня, сообщил, что после удара Минобороны по тыловым позициям «Вагнера» (официально это опровергается), подразделения вагнеровцев направились в Ростов и на Москву. Глава ЧВК требовал личных переговоров с Шойгу и Герасимовым. Генпрокуратура возбудила дело о вооруженном мятеже. Президент России Владимир Путин назвал происходящее предательством и пообещал жесткое наказание.

«Уголовное дело будет прекращено и сам он уйдет в Белоруссию. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России», — цитируют РИА Новости пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия признательна Александру Лукашенко за усилия, предпринятые им в разрешении конфликта с ЧВК "Вагнер". Однако не пояснил, какую именно роль сыграл глава Белоруссии в разрешении конфликта.

Известно, что Лукашенко лично знаком с Пригожиным около 20 лет, и, возможно, поэтому проявил инициативу выступить посредником и поучаствовать в урегулировании ситуации в России, чтобы избежать внутренней конфронтации с непредсказуемым результатом.

Бойцы ЧВК «Вагнер» также не будут преследоваться, уточнил Песков: «Часть из них подпишет контракты с Минобороны, это касается той части, которая не принимала участия в этом походе».

А те, кто принимал участие в «походе» на Ростов и дальше, с учетом их фронтовых заслуг не будут привлечены к ответственности.