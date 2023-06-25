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Мятеж Пригожина
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пригожин заявил об отходе ЧВК «Вагнер» от столицы

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря.

В новом аудио, опубликованном в телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина», Пригожин говорит, что ЧВК «Вагнер» хотели расформировать и они вышли на «марш справедливости».

«За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану», — заявил Пригожин.

Пригожин в пятницу, 23 июня, сообщил, что вагнеровцы якобы после удара Минобороны по их позициям, направились в Ростов и на Москву. Генпрокуратура возбудила дело о вооруженном мятеже. Президент России Владимир Путин назвал подобные действия предательством.

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Оборона #Военная политика #Россия
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