Лукашенко смог договориться с Пригожиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, в результате движение «Вагнера» на территории России остановлено.

«Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — сообщается в телеграм-канале «Пул Первого».

Переговоры длились в течение всего дня по согласованию с президентом России. Стороны «пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России».

Пригожин заявил, что разворачивает свои подразделения.

Основатель ЧВК «Вагнер» в пятницу, 23 июня, заявил, что после якобы удара российских сил по позициям ЧВК, вагнеровцы, не подчиняясь Минобороны, направились в Ростов. Там они захватили ряд гособъектов, включая штаб Южного военного округа, и выдвинулись по направлению к Москве. Генпрокуратура возбудила дело о вооруженном мятеже. Президент России Владимир Путин назвал подобные действия предательством.