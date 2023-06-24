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Российские банки задрали курс валют

Источник:
Sibnet.ru
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пачка долларов
Фото: © Sibnet.ru

Крупнейшие российские банки задраили курс для желающих приобрести иностранную валюту, следует из анализа данных сайтов и приложений.

Самый высокий курс предлагает Росбанк: доллар можно приобрести за 105 рублей, евро — за 115 рублей. Продать эти валюты можно соответственно за 76,17 рубля и 82,97 рубля, подсчитали эксперты РИА Новости.

Самый выгодный курс у Промсвязьбанка: за доллар придется заплатить 84,87 рубля, а за евро — 93,06 рубля.

В Московском кредитном банке — 86 и 93,5 рубля, а в Сбербанке — 88,33 и 94,16 рубля.

Газпромбанк, в свою очередь, предлагает приобрести американскую валюту за 97,3 рубля, а европейскую — за 104,3 рубля. Россельхозбанк — за 94,55 и 103,9 рубля. Альфа-банк — за 96 и 106 рублей, а Юникредитбанк — за 95,05 и 102,74 рубля.

В ВТБ доллар можно купить за 92,45 рубля, евро — за 100,5 рубля. Чуть более скромные курсы в «ОткрытииЦ, где американскую валюту можно приобрести за 90 рублей, а евро — за 100 рублей.

При этом в банке "Тинькофф" доллар стоит 91,1 рубля, евро — 99,25 рубля, в Совкомбанке — 91,7 и 99,2 рубля, а в Райффайзенбанке — 91,19 и 99,42.

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