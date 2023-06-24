Медведев заявил о продуманном госперевороте

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал мятеж спланированной операцией для захвата власти и заявил, что власти РФ не позволят, чтобы ядерное оружие оказалось под управлением бандитов.

«Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества ещё не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис, очевидно, не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой — захват власти в стране. Он предположил участие в мятеже лиц, ранее проходивших службу в элитных частях Вооружённых сил РФ, и иностранных специалистов.

Зампред Совбеза заявил, что причины мятежа, которые выдвигал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, — это спекуляции, которые не выдерживают никакой критики. Он упомянул удары по тыловым расположениям, коррупцию чиновников и невыполнение некоторых обязательств со стороны Минобороны.

«Это брехня», — подчеркнул Медведев.