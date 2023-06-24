Понедельник в Москве объявлен выходным

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник выходным днем в столице «в целях минимизации рисков».

«Ситуация сложная. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», — написал Собянин в телеграм-канале.

Мэр Москвы призвал жителей воздержаться от поездок по городу, так как возможно «перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах».

Собянин ранее отметил, что сообщения о перекрытиях движения на въездах и выездах из города не соответствуют действительности.

Режим контртеррористической операции введен в Москве, Воронежской и Московской областях.