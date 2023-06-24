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Косметолог перечислила причины раннего появления морщин

Источник:
Sibnet.ru
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Пластическая хирургия
Фото: © Sibnet.ru

Появление ранних морщин связано с образом жизни, мимической активностью и состоянием здоровья, рассказала врач-косметолог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Татьяна Энтель.

Самые первые морщины появляются в следствии мимической активности. Сначала они практически незаметны, но со временем становятся более глубокими и выраженными.

Другая причина —гормональный дисбаланс, сильные и продолжительные стрессы, недостаток сна и отдыха.

К внешним факторам появления ранних морщин относятся фотостарение, неправильный уход за кожей, обезвоженность вследствие недостаточного потребления воды, вредные привычки (курение и употребление алкоголя), малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание.

«Для профилактики появления ранних морщин важно сбалансировано питаться, пить достаточное количество воды, подобрать подходящие вам уходовые средства, вести активный образ жизни, соблюдать режим сна и по возможности избегать открытых солнечных лучей. И, конечно же, следить за своим здоровьем», — рассказала «Известиям»Энтель.

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Жизнь #Здоровье
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