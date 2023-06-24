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Мятеж Пригожина
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров призвал к подавлению бунта Пригожина

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © https://vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что мятеж Евгения Пригожина должен быть подавлен и чеченские бойцы уже выехали в зоны напряженности.

Кадыров назвал мятеж ЧВК «Вагнер» «гнусным предательством». «Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

«Война — не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надёжен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, «происходящее — это не ультиматум Министерству обороны. «Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению», — отметил Кадыров. 

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Отряды «Вагнера», вопреки приказу, покинули место дислокации. С тяжелой техникой они направились в Ростов. По дороге «вагнеровцы» сбили вертолеты ВКС. В Ростове ими был захвачен штаб Южного военного округа. Пригожин потребовал для переговоров министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.


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