Что такое режим КТО

Контртеррористическая операция (КТО) – правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений.
Такой режим ввели в нескольких регионах России в субботу, 24 июня, после призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина.
По информации Национального антитеррористического комитета, режим КТО введен на территориях Москвы, Московской области и Воронежской области.
Среди временных ограничений и ряда правил:
- Проверка документов
- Усиление охраны общественного порядка
- Контроль телефонных переговоров
- Приостановка работы деятельности опасных производств
- Ограничение связи
- Ограничение движения транспорта и пешеходов на улицах
Режим КТО может длиться несколько часов, дней или даже лет. Его вводит и отменяет глава ФСБ или другой сотрудник службы.
Помимо КТО, в других регионах России, в основном в центральной части, отменяются массовые мероприятия. На момент публикации, известно об таких мерах в Калининградской, Тульской, Тверской, Липецкой областях.
В Орловской области жителей попросили воздержаться от поездок за пределы региона.