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Что такое режим КТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Контртеррористическая операция (КТО) – правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений. 

Такой режим ввели в нескольких регионах России в субботу, 24 июня, после призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина.

По информации Национального антитеррористического комитета, режим КТО введен на территориях Москвы, Московской области и Воронежской области.

Среди временных ограничений и ряда правил:

  • Проверка документов
  • Усиление охраны общественного порядка
  • Контроль телефонных переговоров
  • Приостановка работы деятельности опасных производств
  • Ограничение связи
  • Ограничение движения транспорта и пешеходов на улицах

Режим КТО может длиться несколько часов, дней или даже лет. Его вводит и отменяет глава ФСБ или другой сотрудник службы.

Помимо КТО, в других регионах России, в основном в центральной части, отменяются массовые мероприятия. На момент публикации, известно об таких мерах в Калининградской, Тульской, Тверской, Липецкой областях.

В Орловской области жителей попросили воздержаться от поездок за пределы региона.

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Политика #Россия
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