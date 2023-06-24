Что такое режим КТО

Контртеррористическая операция (КТО) – правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений.

Такой режим ввели в нескольких регионах России в субботу, 24 июня, после призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина.

По информации Национального антитеррористического комитета, режим КТО введен на территориях Москвы, Московской области и Воронежской области.

Среди временных ограничений и ряда правил:

Проверка документов

Усиление охраны общественного порядка

Контроль телефонных переговоров

Приостановка работы деятельности опасных производств

Ограничение связи

Ограничение движения транспорта и пешеходов на улицах

Режим КТО может длиться несколько часов, дней или даже лет. Его вводит и отменяет глава ФСБ или другой сотрудник службы.

Помимо КТО, в других регионах России, в основном в центральной части, отменяются массовые мероприятия. На момент публикации, известно об таких мерах в Калининградской, Тульской, Тверской, Липецкой областях.

В Орловской области жителей попросили воздержаться от поездок за пределы региона.