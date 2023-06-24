Появились кадры со съемок фильма «Волшебник Изумрудного города»

Первые кадры со съемок российского фильма «Волшебник Изумрудного города» опубликовали в Сети.

Сюжет фильма повторит сказку Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», ставшую переработкой «Удивительного волшебника из страны Оз» американца Лаймена Фрэнка Баума.

По сюжету, ураган уносит девочку Элли и ее песика Тотошку в волшебную страну. Чтобы вернуться домой, им необходимо найти могущественного волшебника в Изумрудном городе.

Роль Элли в фильме исполнила девятилетняя актриса Екатерина Червова. Также в проекте снялись Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Евгений Чумак (Страшила), Артур Ваха (Трусливый Лев), Светлана Ходченкова (Бастинда).

Фильм планируют выпустить в широкий прокат 26 декабря 2024 года.