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Появились кадры со съемок фильма «Волшебник Изумрудного города»

Источник:
Sibnet.ru
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Первые кадры со съемок российского фильма «Волшебник Изумрудного города» опубликовали в Сети.

Сюжет фильма повторит сказку Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», ставшую переработкой «Удивительного волшебника из страны Оз» американца Лаймена Фрэнка Баума.

По сюжету, ураган уносит девочку Элли и ее песика Тотошку в волшебную страну. Чтобы вернуться домой, им необходимо найти могущественного волшебника в Изумрудном городе.


Роль Элли в фильме исполнила девятилетняя актриса Екатерина Червова. Также в проекте снялись Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Евгений Чумак (Страшила), Артур Ваха (Трусливый Лев), Светлана Ходченкова (Бастинда).

Фильм планируют выпустить в широкий прокат 26 декабря 2024 года.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

nicollaich

Кто этим дуракам продаст цезий?

ychuxa

перерабатываемый? это как мусорные ящике раздельные когда стоят , а приезжает машинка и сбрасывает весь...

velam

Батискаф этот поделка любительская , в интернете есть описание как он сделан

nicollaich

Опять ловят мужичков на улицах.А помните, как скакали цеивропейцы по нашей мобилизации?Доскакались.