НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Педиатр описала пользу и вред ягод для детей

Источник:
Sibnet.ru
211 0
Малина
Фото: © Sibnet.ru

Самые полезные ягоды — те, которые растут на территории региона проживания, именно они приносят организму больше витаминов, рассказала ведущий педиатр, детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарья Маркова.

Чтобы наполнить организм витаминами, родителям следует кормить ребенка ягодами «со своего огорода», теми, которые в сезон созрели в регионе проживания. Например, для средней полосы России самыми полезными вариантами станут черная и красная смородина, малина, черника и ежевика.

«Черная смородина считается одним из рекордсменов по содержанию витамина C. Витамин C незаменим для формирования детской иммунной системы, укрепления кровеносных сосудов и лучшего усвоения железа и кальция. Черная смородина также богата железом. Этот микроэлемент необходим для нормального кроветворения и снабжения кислородом клеток и тканей ребенка», — цитирует «Газета.Ru» Маркову.

Специалист отметила, что дефицит железа способен ослаблять иммунитет, делать ребенка рассеянным и снижать его успеваемость.

«Включив красную смородину в детский рацион, вы снизите риски развития у ребенка близорукости. Это особенно важно для тех детей, которые проводят много времени в телефоне или за компьютером», — описала педиатр свойства другой ягоды.

Детский гастроэнтеролог также оценила свойства других ягод. Черника благотворно влияет на зрение, малина нормализуют работу кишечника и помогают наладить стул, ежевика для детей полезна высоким содержанием витамина K, который необходим для здорового роста и укрепления костей.

Доктор предупредила, что большинство ягод могут провоцировать аллергическую реакцию, поэтому вводить в рацион ребенка их следует постепенно.

Еще по теме
Первый случай смерти от вируса Оз зафиксировали в Японии
Стоматолог объяснил вред газировки для зубов
Врач увидела пользу в коньяке и водке
Врач назвала безопасный срок хранения суши
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Назван цвет глаз у предрасположенных к алкоголизму
Самолет МС-21 сделают дальнемагистральным
Глава МИД Украины раскрыл причину неудачного контрнаступления
Байден публично оскорбил Си Цзинпина
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин обвинил Пригожина в измене
Кадыров призвал к подавлению бунта Пригожина
Первый случай смерти от вируса Оз зафиксировали в Японии
Американка обнаружила в доме «жуткую» тайную комнату
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
72
Карелин вручил 1 млн рублей военному за уничтожение танка Leopard
41
Володин призвал уехавших россиян вернуться пока не поздно
35
Глава МИД Украины раскрыл причину неудачного контрнаступления
28
Всеобщая мобилизация началась в Киеве
25
Президент России заявил об уничтожении 245 украинских танков