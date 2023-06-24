Педиатр описала пользу и вред ягод для детей

Самые полезные ягоды — те, которые растут на территории региона проживания, именно они приносят организму больше витаминов, рассказала ведущий педиатр, детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарья Маркова.

Чтобы наполнить организм витаминами, родителям следует кормить ребенка ягодами «со своего огорода», теми, которые в сезон созрели в регионе проживания. Например, для средней полосы России самыми полезными вариантами станут черная и красная смородина, малина, черника и ежевика.

«Черная смородина считается одним из рекордсменов по содержанию витамина C. Витамин C незаменим для формирования детской иммунной системы, укрепления кровеносных сосудов и лучшего усвоения железа и кальция. Черная смородина также богата железом. Этот микроэлемент необходим для нормального кроветворения и снабжения кислородом клеток и тканей ребенка», — цитирует «Газета.Ru» Маркову.

Специалист отметила, что дефицит железа способен ослаблять иммунитет, делать ребенка рассеянным и снижать его успеваемость.

«Включив красную смородину в детский рацион, вы снизите риски развития у ребенка близорукости. Это особенно важно для тех детей, которые проводят много времени в телефоне или за компьютером», — описала педиатр свойства другой ягоды.

Детский гастроэнтеролог также оценила свойства других ягод. Черника благотворно влияет на зрение, малина нормализуют работу кишечника и помогают наладить стул, ежевика для детей полезна высоким содержанием витамина K, который необходим для здорового роста и укрепления костей.

Доктор предупредила, что большинство ягод могут провоцировать аллергическую реакцию, поэтому вводить в рацион ребенка их следует постепенно.