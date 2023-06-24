Президент России Владимир Путин в ближайшее время обратится к нации, сообщил, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, в ближайшее время будет обращение президента», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявил о возбуждении уголовного дела против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Тот ранее обвинил Министерство обороны России якобы в ракетном обстреле тылового лагера «Вагнера» и пообещал разобраться с виновниками. Колоны ЧВК выдвинулись в сторону Ростова.

Заявления Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.