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Мятеж Пригожина
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин в ближайшее время обратится к нации

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в ближайшее время обратится к нации, сообщил, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, в ближайшее время будет обращение президента», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявил о возбуждении уголовного дела против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. 

Тот ранее обвинил Министерство обороны России якобы в ракетном обстреле тылового лагера «Вагнера» и пообещал разобраться с виновниками. Колоны ЧВК выдвинулись в сторону Ростова.

Заявления Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. 

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