Первый случай смерти от вируса Оз зафиксировали в Японии

Первый случай заражения человека вирусом Оз со смертельным исходом зарегистрирован в Японии, сообщил Минздрав страны.

Жертвой вируса стала 70-летняя жительница префектуры Ибараки. Врачи диагностировали у нее ишемический инсульт. Позже врачи выяснили, что она заразилась вирусом Оз, приводит РБК сообщение японского Минздрава.

Первые симптомы Оз — слабость, лихорадка и потеря аппетита. Женщину доставили в больницу, где у нее взяли анализ крови. Результат показал снижение уровня тромбоцитов, нарушение работы печени и наличие острой воспалительной реакции. Также врачи обнаружили на ее теле след от укуса клеща.

Врачи отмечают, что вирус необязательно смертелен, поскольку анализ антител продемонстрировал, что некоторые люди в Японии уже переболели вирусом Оз. Однако случай женщины — первый случай заболевания и первый фатальный.

Клещи с вирусом Оз могут представлять опасность и на территории России, об этом в апреле предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.