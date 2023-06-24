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Мятеж Пригожина
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ФСБ призвала бойцов «Вагнера» задержать Пригожина

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Заявления Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ, а его действия — «ударом в спину» российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами», — говорится в заявлении ФСБ.

В ЦОС отметили, что вся распространяемая информация в социальных сетях от имени Пригожина о якобы нанесенных МО РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является информационной провокацией.

В связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Пригожина.

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимых ошибок, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию».

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