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Суровикин призвал Пригожина остановиться. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Заместитель командующего объединенной группировкой войск на Украине генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнер».

«Мы вместе с вами воевали, шли на риски, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», — заявил Суровикин.

Он призвал ЧВК «Вагнер» пока не поздно «подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента. «Остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего», — добавил Суровикин.

Пригожин ранее сообщил о ракетном ударе по тыловым лагерям «Вагнер» со стороны Минобороны. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что утверждения, распространяемые от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований.

В ФСБ завели дело по факту организации вооруженного мятежа (статья 279 УК).

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