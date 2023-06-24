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После заявления Пригожина возбуждено дело о призыве к мятежу

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
Фото: © кадр из видео

Заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу, заявил Национальный антитеррористический комитет.

«Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», — говорится в сообщении НАК.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все необходимые меры.

Ранее Пригожин сообщил, что по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» был нанесен ракетный удар, в результате которого есть погибшие. Он обвинил в этом «военное руководство» и пообещал разобраться с виновниками.

Минобороны назвали ложной информацию, распространяемую в социальных сетях о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК "Вагнер"».

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ЧП #Громкое дело
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