Путину доложили о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее Пригожин сообщил, что по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» был нанесен ракетный удар, в результате которого есть погибшие. Он обвинил в этом «военное руководство» и пообещал разобраться с виновниками.

Минобороны России назвало провокацией заявление Пригожина «Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — заявили в военном ведомстве.