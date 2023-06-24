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Путину доложили о ситуации с Пригожиным и ЧВК «Вагнер»

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин в курсе ситуации вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее Пригожин сообщил, что по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» был нанесен ракетный удар, в результате которого есть погибшие. Он обвинил в этом «военное руководство» и пообещал разобраться с виновниками.

Минобороны России назвало провокацией заявление Пригожина «Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — заявили в военном ведомстве.

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nicollaich

Контрнаступ захлебнулся.А гадить надо.Отрабатывать американские печеньки.

GammiPluh

Евгений Пригожин имеет права говорить что захочет и ему за это ничего не будет - но что из этого чистая...

nicollaich

Кто этим дуракам продаст цезий?

mosquito__2010

"втюхать самонадеянным дегенератам фуфло" - я об этом и толкую. Никогда не разочаровываешь.