МО РФ опровергло заявление Пригожина об ударах по «Вагнеру»

Минобороны назвало провокацией заявление бизнесмена Евгения Пригожина об ударах по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве заявили, что Вооруженные силы России продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции.

Ранее Пригожин сообщил, что по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» был нанесен ракетный удар, в результате которого есть погибшие. Он обвинил в этом «военное руководство» и пообещал разобраться с виновниками.

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.