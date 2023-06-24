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МО РФ опровергло заявление Пригожина об ударах по «Вагнеру»

Источник:
Sibnet.ru
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Здание Министерства обороны России
Здание Министерства обороны России
Фото: A.Savin / FAL

Минобороны назвало провокацией заявление бизнесмена Евгения Пригожина об ударах по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве заявили, что Вооруженные силы России продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции.

Ранее Пригожин сообщил, что по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» был нанесен ракетный удар, в результате которого есть погибшие. Он обвинил в этом «военное руководство» и пообещал разобраться с виновниками.

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.


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