Путь Дэрила Диксона во Францию показали в новом тизере

AMC опубликовал новый тизер предстоящего спин-оффа «Ходячих мертвецов», который показывает прибытие Дэрила Диксона во Францию.

В коротком видео зрители видят Дэрила посреди океана, привязанного к перевернутой лодке. Неизвестно, сделал он это сам во время кораблекрушения или шторма, либо ему помогли.

«Дэрил прибывает во Францию», – говорится в описании к ролику.

Ранее сообщалось, что Диксон, которого играет Норман Ридус, окажется во Франции, он не сразу вспомнит, как попал туда. Актер рассказывал, что оказался в Европе не по своей воле.

Флагманское шоу закончилось в прошлом году, в финале Дэрил отправился в путешествие, чтобы найти пропавшего много лет назад друга – Рика и его жену, отправившуюся через некоторое время на поиски мужа. Он винит себя в том, что случилось с тем когда-то, а потому считает обязанным отыскать и спасти.

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» станет вторым спин-оффом после окончания главного шоу, дата премьеры пока неизвестна. 18 июня стартовали «Ходячие мертвецы: Мертвый город», в котором Мэгги и Ниган ищут похищенного Хершеля, для этого они приезжают на Манхэттен, кишащий мертвецами.

После истории Дэрила, которую также ожидают в этом году, выйдет мини-сериал про Рика и Мишонн, в котором мы увидим их воссоединение и узнаем, где пропадал все эти годы бывший лидер александрийцев.