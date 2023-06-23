Стоматолог объяснил вред газировки для зубов

Частое употребление газировки пагубно скажется как на эмали, так и на зубах в целом, сообщил стоматолог Данте Девоти.
«Газировка — это, по сути, сладкая кислотная ванна для зубов», — рассказал Девоти Daily Mail.
Стоматолог объяснил, что в газированной воде содержится сахар, который снижает уровень кислотности. Длительное воздействие кислоты вызывает деминерализацию зубов.
Также сахар — пища для вредных бактерий. В итоге появляется кариес и плохой запах изо рта.
«Хорошие привычки полости рта — это не только чистка зубов щеткой и зубной нитью, но и понимание того, как привычки в еде и питье могут в равной степени влиять на здоровье наших зубов», — добавил врач.