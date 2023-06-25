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Мужчины и женщины выбрали любимые позы в сексе

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчины и женщины оказались единодушны в любимых позах в сексе, такие результаты опроса озвучила сексолог, клинический психолог Ольга Василенко.

Она опросила 15 тысяч человек и выяснила, что 66% мужчин и 64% женщин выбрали любимой позу, когда мужчина сзади.

«На втором месте у мужчин поза, когда женщина сверху. А вот у женщин ровно наоборот. 56% выбрали позу, когда мужчина сверху. Но все логично. Приятнее лежать и получать удовольствие, когда кто-то другой работает», — сказала на YouTube-канале сексолог.

Секс на боку, или позу «ложки» предпочитают 34% мужчин и 30% женщин.

Американские гинекологи выяснили, что гетеросексуальным женщинам проще всего достичь оргазма в миссионерской позе, подложив под таз подушку.

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