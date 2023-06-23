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Турция запустит на Украине завод по производству боевых дронов

Источник:
«Коммерсантъ»
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Турецкий тяжелый ударных беспилотник Bayraktar Akinci
Турецкий тяжелый ударных беспилотник Bayraktar Akinci
Фото: CeeGee / CC BY-SA 4.0

Турецкая компания Baykar планирует завершить строительство завода на Украине в 2025 году, сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.

Baykar на Украине будет собирать тяжелые ударные беспилотники. «Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Baykar TB2 и Akinci на Украине», — приводит «Коммерсантъ» слова Байрактара.

По его словам, общий объем инвестиций, запланированных на строительство этих объектов, составляет 95,5 миллионов долларов.

«Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar на Украине, ООО "Авиа Венчурс", идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год»,— отметил Байрактар.

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Топ комментариев

nicollaich

Контрнаступ захлебнулся.А гадить надо.Отрабатывать американские печеньки.

GammiPluh

Евгений Пригожин имеет права говорить что захочет и ему за это ничего не будет - но что из этого чистая...

mosquito__2010

Вот именно что ежедневно и 10 год подряд ! Преступники у власти на Украине делали вид что пытаются достичь...

mosquito__2010

"втюхать самонадеянным дегенератам фуфло" - я об этом и толкую. Никогда не разочаровываешь.