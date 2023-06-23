Турция запустит на Украине завод по производству боевых дронов

Турецкая компания Baykar планирует завершить строительство завода на Украине в 2025 году, сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.

Baykar на Украине будет собирать тяжелые ударные беспилотники. «Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Baykar TB2 и Akinci на Украине», — приводит «Коммерсантъ» слова Байрактара.

По его словам, общий объем инвестиций, запланированных на строительство этих объектов, составляет 95,5 миллионов долларов.

«Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar на Украине, ООО "Авиа Венчурс", идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год»,— отметил Байрактар.