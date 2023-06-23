Темную материю станут искать с помощью «временных аномалий»

Физики нашли способ искать следы темной материи по тому, как ее скопления «искажают время» в космическом пространстве, сообщила пресс-служба Женевского университета (UNIGE).

«До настоящего времени у нас были только способы точного определения или скорости движения далеких небесных тел, или того, как искажается структура пространства-времени. Мы разработали первый в истории астрономии метод, который позволяет нам замерять то, как искажается структура времени», — приводит ТАСС доцента UNIGE Камиля Бонвина.

Несмотря на то, что большинство ученых не сомневается в существовании темной материи, ее природа и свойства сегодня все чаще становятся предметом ожесточенных споров среди физиков.

Новый способ поиска темной материи основан на искажениях в структуре времени, которые можно уловить, замеряя скорость движения объектов внутри скоплений галактик и то, как сильно растягиваются лучи света при движении через них.