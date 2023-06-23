Макрон не увидел причин звонить Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что сам не будет звонить главе России Владимиру Путину, но ответит на звонок от него.

«Конечно, я отвечу (в случае телефонного звонка от Путина). У меня нет причин звонить самому», — сказал Макрон в эфире телеканала France 24.

Он отметил, что Франция всегда была страной-посредником. Также Макрон надеется, что придет время для переговоров на условиях Украины.

Макрон часто звонил Путину после начала специальной военной операции. По словам французского лидера, продолжительность разговоров составила 100 часов. Последний раз об диалоге президентов сообщалось 11 сентября 2022 года.