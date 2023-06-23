Обама признал пророссийский настрой в Крыму

Многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, сообщил бывший президент США Барак Обама.

«В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия (…), даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной», — сказал в интервью CNN Обама.

Он добавил, что ему и бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось привлекать многих европейцев, которые сопротивлялись и требовали, чтобы против России ввели санкции.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. Почти 97% голосовавших поддержали присоединение регионов к РФ.