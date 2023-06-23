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Обама признал пророссийский настрой в Крыму

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Барак Обама
Фото: © Official White House Photo by Pete Souza

Многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, сообщил бывший президент США Барак Обама.

«В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия (…), даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной», — сказал в интервью CNN Обама.

Он добавил, что ему и бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось привлекать многих европейцев, которые сопротивлялись и требовали, чтобы против России ввели санкции.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. Почти 97% голосовавших поддержали присоединение регионов к РФ.

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Топ комментариев

nicollaich

Контрнаступ захлебнулся.А гадить надо.Отрабатывать американские печеньки.

GammiPluh

Евгений Пригожин имеет права говорить что захочет и ему за это ничего не будет - но что из этого чистая...

mosquito__2010

"втюхать самонадеянным дегенератам фуфло" - я об этом и толкую. Никогда не разочаровываешь.

MuCbE

Нац. праздник на Украине это "эпоха дураков". Как в Японии, при избрании нового императора.