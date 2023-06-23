Евросоюз утвердил 11 пакет санкций против России

Совет Евросоюза утвердил 11 пакет антироссийских санкций. Он направлен против 87 компаний «поддерживающих Россию», а также вводит дополнительные запреты на транзит товаров через российскую территорию.

Новые меры предусматривают «расширение запрета на транзит некоторых товаров двойного назначения, например, передовых технологий, авиационных материалов, экспортируемых из ЕС в третьи страны через Россию», приводит «Интерфакс» заявление Евросоюза.

ЕС также запретил возможность транспортировать российскую нефть по трубопроводу в Германию и Польшу. «Но нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать транзит через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу "Дружба"», —подчеркивается в сообщении.

Евросоюз расширил ограничения в части автомобильных грузоперевозок в сообщении с Россией, полностью запретив проезд по своей территории грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами.