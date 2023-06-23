НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз утвердил 11 пакет санкций против России

Источник:
«Интерфакс»
794 6
Флаг Евросоюза
Фото: © European Parliament

Совет Евросоюза утвердил 11 пакет антироссийских санкций. Он направлен против 87 компаний «поддерживающих Россию», а также вводит дополнительные запреты на транзит товаров через российскую территорию.

Новые меры предусматривают «расширение запрета на транзит некоторых товаров двойного назначения, например, передовых технологий, авиационных материалов, экспортируемых из ЕС в третьи страны через Россию», приводит «Интерфакс» заявление Евросоюза.

ЕС также запретил возможность транспортировать российскую нефть по трубопроводу в Германию и Польшу. «Но нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать транзит через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу "Дружба"», —подчеркивается в сообщении.

Евросоюз расширил ограничения в части автомобильных грузоперевозок в сообщении с Россией, полностью запретив проезд по своей территории грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами.

Еще по теме
Макрон не увидел причин звонить Путину
Обама признал пророссийский настрой в Крыму
Посол обвинил сенаторов США в опасной спекуляции на ядерном оружии
Побежденному врагу Эрдогана грозит 110 лет тюрьмы
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Определился победитель шоу «Новые звезды в Африке»
Глава МИД Украины раскрыл причину неудачного контрнаступления
Самолет МС-21 сделают дальнемагистральным
Российский кинопрокат потерпел крах
Обсуждение (6)
Картина дня
Евросоюз утвердил 11 пакет санкций против России
Нетаньяху заявил о появлении украинского оружия у границ Израиля
Макрон не увидел причин звонить Путину
Стоматолог объяснил вред газировки для зубов
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
72
Карелин вручил 1 млн рублей военному за уничтожение танка Leopard
41
Володин призвал уехавших россиян вернуться пока не поздно
35
Глава МИД Украины раскрыл причину неудачного контрнаступления
28
Всеобщая мобилизация началась в Киеве
25
Президент России заявил об уничтожении 245 украинских танков