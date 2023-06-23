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Новый учебник истории России получил инновационную изюминку

Источник:
Sibnet.ru
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QR-код для доступа к достоверным фактам и информации будет в новом учебнике истории для 10-х классов, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Он очень интересный. Вот я читал о Сталинградской битве, весь еще, честно скажу, не посмотрел, только вчера принесли. Мурашки по телу идут. Герои, факты. Впервые в учебнике мы имеем возможность через QR-код обратиться к достоверным фактам, достоверной информации», — сказал Кравцов.

Министр отметил, что рассказывая школьникам о том, кто такой Иосиф Сталин, важно говорить только правду, не надо замалчивать и стараться обходить острые углы.

«В этом учебнике факты. И то содержание, которое представлено в этом учебнике, оно излагает историческую правду, основанную на фактах. Вот, это самое главное», — цитирует РИА Новости Кравцова.

В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление.

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nicollaich

Контрнаступ захлебнулся.А гадить надо.Отрабатывать американские печеньки.

GammiPluh

Евгений Пригожин имеет права говорить что захочет и ему за это ничего не будет - но что из этого чистая...

mosquito__2010

Вот именно что ежедневно и 10 год подряд ! Преступники у власти на Украине делали вид что пытаются достичь...

mosquito__2010

"втюхать самонадеянным дегенератам фуфло" - я об этом и толкую. Никогда не разочаровываешь.