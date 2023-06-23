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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ФСБ сорвала ядерную провокацию в зоне СВО. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная служба безопасности задержала пятерых человек, пытавшихся приобрести килограмм радиоактивного вещества за 3,5 миллиона долларов, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из Российской Федерации задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины», — говорится в сообщении ЦОС.

По данным ФСБ, преступная группа собиралась приобрести один килограмм изотопа «цезий-137» за 3,5 миллиона долларов, чтобы использовать его в зоне специальной военной операции для обвинения России в применении оружия массового поражения.

«Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», — сказали в ЦОС.

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Топ комментариев

nicollaich

Контрнаступ захлебнулся.А гадить надо.Отрабатывать американские печеньки.

Alhazred

Ну вот, ты подтвердил, что инструкторы НАТО те еще олени)))

GammiPluh

Евгений Пригожин имеет права говорить что захочет и ему за это ничего не будет - но что из этого чистая...

mosquito__2010

Вот именно что ежедневно и 10 год подряд ! Преступники у власти на Украине делали вид что пытаются достичь...