ФСБ сорвала ядерную провокацию в зоне СВО. ВИДЕО

Федеральная служба безопасности задержала пятерых человек, пытавшихся приобрести килограмм радиоактивного вещества за 3,5 миллиона долларов, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ при силовой поддержке МВД России при незаконном приобретении радиоактивного вещества с целью его контрабандного вывоза из Российской Федерации задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины», — говорится в сообщении ЦОС.

По данным ФСБ, преступная группа собиралась приобрести один килограмм изотопа «цезий-137» за 3,5 миллиона долларов, чтобы использовать его в зоне специальной военной операции для обвинения России в применении оружия массового поражения.

«Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», — сказали в ЦОС.