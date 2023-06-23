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Врач увидела пользу в коньяке и водке

Источник:
Sibnet.ru
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Вино, коньяк и даже водка полезны для организма, но только при употреблении в малых количествах, сообщила гастроэнтеролог и нутрициолог Анастасия Сумарокова.

В сутки умеренная рекомендуемая доза вина — один бокал (100-150 миллилитров) для мужчин и половина бокала (50-75 миллилитров) для женщин. Лучше выбирать сухое или полусухое вино, цитирует Сумарокову «Газета.Ru».

По ее словам, вино оказывает четко выраженное антибактериальное действие. Также напиток является антиоксидантом, оказывает благотворное влияние на систему кровообращения и сосуды. Вино улучшает процессы пищеварения, повышает аппетит.

«Еще один полезный алкогольный напиток — коньяк. Он способен укреплять иммунную систему, а также снимать спазмы и расширять сосуды при условии соблюдения придельной однократной дозы не более 50-80 миллилитров», — сказала врач.

Не слишком вредна из крепкого алкоголя водка. В ней минимальное количество химических вредных ингредиентов и нет сахаров.

Это спиртное может бороться с бактериями и вирусами, имеет мощный антисептический эффект, улучшает пищеварение, но главное — строго ограничивать ее дозу.

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Топ комментариев

nicollaich

Контрнаступ захлебнулся.А гадить надо.Отрабатывать американские печеньки.

Alhazred

Ну вот, ты подтвердил, что инструкторы НАТО те еще олени)))

GammiPluh

Евгений Пригожин имеет права говорить что захочет и ему за это ничего не будет - но что из этого чистая...

mosquito__2010

Вот именно что ежедневно и 10 год подряд ! Преступники у власти на Украине делали вид что пытаются достичь...