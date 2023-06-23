Врач увидела пользу в коньяке и водке

Вино, коньяк и даже водка полезны для организма, но только при употреблении в малых количествах, сообщила гастроэнтеролог и нутрициолог Анастасия Сумарокова.

В сутки умеренная рекомендуемая доза вина — один бокал (100-150 миллилитров) для мужчин и половина бокала (50-75 миллилитров) для женщин. Лучше выбирать сухое или полусухое вино, цитирует Сумарокову «Газета.Ru».

По ее словам, вино оказывает четко выраженное антибактериальное действие. Также напиток является антиоксидантом, оказывает благотворное влияние на систему кровообращения и сосуды. Вино улучшает процессы пищеварения, повышает аппетит.

«Еще один полезный алкогольный напиток — коньяк. Он способен укреплять иммунную систему, а также снимать спазмы и расширять сосуды при условии соблюдения придельной однократной дозы не более 50-80 миллилитров», — сказала врач.

Не слишком вредна из крепкого алкоголя водка. В ней минимальное количество химических вредных ингредиентов и нет сахаров.

Это спиртное может бороться с бактериями и вирусами, имеет мощный антисептический эффект, улучшает пищеварение, но главное — строго ограничивать ее дозу.