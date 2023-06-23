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Цветные пластиковые бутылки запретят в России

Источник:
«Известия»
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Пять видов пластиковой упаковки попадут под запрет в России в 2024 году, а к 2030-му их число планируется увеличить до 20, говорится в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла».

«Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны», — сказал «Известиям» глава Российского экологического оператора (РЭО).

На первом этапе планируется отказаться от цветных ПЭТ-бутылок. Под запрет должны попасть пленка для этикеток, сумки-сетки для овощей и фруктов, пакеты с донышком дой-пак (в таких продают кетчупы) и пластиковые капсулы для кофе.

Минпромторг РФ считает, что эти виды упаковки должны быть замещены на полностью перерабатываемые полимерные структуры.

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Жизнь #Гео
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nicollaich

Контрнаступ захлебнулся.А гадить надо.Отрабатывать американские печеньки.

Alhazred

Ну вот, ты подтвердил, что инструкторы НАТО те еще олени)))

GammiPluh

Евгений Пригожин имеет права говорить что захочет и ему за это ничего не будет - но что из этого чистая...

mosquito__2010

Вот именно что ежедневно и 10 год подряд ! Преступники у власти на Украине делали вид что пытаются достичь...