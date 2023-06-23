Цветные пластиковые бутылки запретят в России

Пять видов пластиковой упаковки попадут под запрет в России в 2024 году, а к 2030-му их число планируется увеличить до 20, говорится в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла».

«Мы выступаем за поэтапный, планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны», — сказал «Известиям» глава Российского экологического оператора (РЭО).

На первом этапе планируется отказаться от цветных ПЭТ-бутылок. Под запрет должны попасть пленка для этикеток, сумки-сетки для овощей и фруктов, пакеты с донышком дой-пак (в таких продают кетчупы) и пластиковые капсулы для кофе.

Минпромторг РФ считает, что эти виды упаковки должны быть замещены на полностью перерабатываемые полимерные структуры.