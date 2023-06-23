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Глава «Геоскана» исключил возможность восстания беспилотников

Источник:
Sibnet.ru
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Беспилотник MQ-1 Predator
Фото: © U.S. Air Force

Искусственный интеллект, применяемый в беспилотниках, не сможет восстать против человека и не обладает осознанием происходящего, рассказал основатель и руководитель крупнейшего производства беспилотников в России «Геоскан» Алексей Семенов.

Семенов рассказал «РИА Новостям», что беспилотники работают по программе и не обладают сознанием, поэтому не способны совершать восстания. Он отметил, что опасность с их стороны сопоставима с опасностью, исходящей от человека, который разработал программу для этих устройств.

Глава «Геоскан» заключил, что страх следует испытывать не перед беспилотниками, а перед их создателями. Он отметил, что искусственный интеллект используется в беспилотниках для принятия решений и обработки данных, однако он не способен принимать осознанные решения.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около 30% россиян считают, что нейросети могут выйти из-под контроля в ближайшие 50 лет, что может привести к восстанию искусственного интеллекта.

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Топ комментариев

nicollaich

Контрнаступ захлебнулся.А гадить надо.Отрабатывать американские печеньки.

GammiPluh

Евгений Пригожин имеет права говорить что захочет и ему за это ничего не будет - но что из этого чистая...

mosquito__2010

"втюхать самонадеянным дегенератам фуфло" - я об этом и толкую. Никогда не разочаровываешь.

MuCbE

Нац. праздник на Украине это "эпоха дураков". Как в Японии, при избрании нового императора.