Глава «Геоскана» исключил возможность восстания беспилотников

Искусственный интеллект, применяемый в беспилотниках, не сможет восстать против человека и не обладает осознанием происходящего, рассказал основатель и руководитель крупнейшего производства беспилотников в России «Геоскан» Алексей Семенов.

Семенов рассказал «РИА Новостям», что беспилотники работают по программе и не обладают сознанием, поэтому не способны совершать восстания. Он отметил, что опасность с их стороны сопоставима с опасностью, исходящей от человека, который разработал программу для этих устройств.

Глава «Геоскан» заключил, что страх следует испытывать не перед беспилотниками, а перед их создателями. Он отметил, что искусственный интеллект используется в беспилотниках для принятия решений и обработки данных, однако он не способен принимать осознанные решения.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около 30% россиян считают, что нейросети могут выйти из-под контроля в ближайшие 50 лет, что может привести к восстанию искусственного интеллекта.