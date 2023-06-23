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Посол обвинил сенаторов США в опасной спекуляции на ядерном оружии

Источник:
Sibnet.ru
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Спекуляции сенаторов США о возможном применении Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) абсурдны, а призыв приравнять ядерный удар по Украине к атаке на НАТО ведет к эскалации, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО абсурдны», — приводит слова Антонова пресс-служба посольства в телеграм-канале.

«Провокационные и недальновидные» высказывания американских сенаторов ведут лишь к «эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте», считает он.

Дипломат отметил, что Москва размещает ТЯО в Белоруссии на законных основаниях, не нарушив ни одного международного обязательства

Американские когрессмены Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО. Принятие резолюции, по словам Грэма, должно стать для России сигналом, что использование ядерного оружия «приведет к войне с НАТО».

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