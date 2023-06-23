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Сарик Андреасян снимет новый сериал про ангарского маньяка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Чикатило»

Новый сериал по истории ангарского маньяка стал продолжением сериала «Чикатило», объединять проекты будет общий герой — полковник Ковалев.

Сериал «Тень Чикатило» снимет Сарик Андреасян. В новом сезоне будет показана история милиционера Попцова, сотрудника Ангарского Отдела Внутренних дел, который решает, что общество нуждается в чистке от «человеческого мусора».

Роль прототипа ангарского маньяка сыграет актер Федор Лавров («Трейдер», «Обоюдное согласие», «Последний министр»).

По словам Андреасяна, сериал «Тень Чикатило» не будет пытаться передать правдивость истории. Главная задача проекта — найти баланс между расследованиями и инфернальностью.

Известно, что в «Тени Чикатило» Дмитрий Нагиев вернется к своему персонажу, чтобы показать его знакомство с главным героем. Это будет отправной точкой от перехода истории об одном маньяке к другому.

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