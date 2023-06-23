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Мари Краймбрери выпустила летний трек «Мне так повезло»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Мари Краймбрери выпустила новую песню «Мне так повезло», где рассказала, как провести лето.

«Давай мы не будем, как скучные люди, снимай свое худи, бежим обниматься. Давай мы будет, как красивые лица, гулять веселиться и не расставаться», — спела Краймбрери.

Артистка перед выходом трека поспорила с поклонниками, что эта песня станет их гимном лета.

Ранее Краймбрери заявляла, что все ее песни — автобиографичны. Певица тщательно скрывает личную жизнь и после выхода сингла пошутила, что теперь «никто не узнает про ее новый роман»

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