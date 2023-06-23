Побежденному врагу Эрдогана грозит 110 лет тюрьмы

Поданные против лидера турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу иски грозят отправить его в тюрьму на 110 лет, пишут местные СМИ.

Иски были поданы после того, как Кылычдароглу проиграл президентские выборы Реджепу Тайипу Эрдогану. Ранее привлечению к суду лидера оппозиции мешала его парламентская неприкосновенность. Теперь эта преграда снята: в новый состав парламента он не вошел, отмечает газета Cumhuriyet.

Представители правящей Партии справедливости и развития решили воспользоваться ситуацией и выступили с инициативой возбудить уголовное дело.

Более половины из обвинений связаны с оскорблением Эрдогана. Также есть обвинения в оскорблении госслужащих, клевете, разжигании ненависти и вражды, нарушении неприкосновенности частной жизни, пособничестве террористическим организациям.

Cumhuriyet считает, что эти иски один за другим превратятся в реальные дела.