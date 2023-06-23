Всеобщая мобилизация началась в Киеве

Украинские власти объявили всеобщую мобилизацию в Киеве — всем военнообязанным предписано явиться в военкоматы в 10-дневный срок.

СМИ приводят приказ военкома Оболонского района украинской столицы Алексея Привалы. Требование явиться в военкомат в 10-дневный срок касается даже тех, кто не получал именных повесток или мобилизационных распоряжений.

Уклоняющимся от призыва грозит уголовное наказание, приводит ТАСС сообщения украинских СМИ. Ранее аналогичные меры по введении всеобщей мобилизации были приняты в Ивано-Франковске, областном центре на западе Украины.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации.