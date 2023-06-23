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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Всеобщая мобилизация началась в Киеве

Источник:
ТАСС
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Украинские власти объявили всеобщую мобилизацию в Киеве — всем военнообязанным предписано явиться в военкоматы в 10-дневный срок.

СМИ приводят приказ военкома Оболонского района украинской столицы Алексея Привалы. Требование явиться в военкомат в 10-дневный срок касается даже тех, кто не получал именных повесток или мобилизационных распоряжений.

Уклоняющимся от призыва грозит уголовное наказание, приводит ТАСС сообщения украинских СМИ. Ранее аналогичные меры по введении всеобщей мобилизации были приняты в Ивано-Франковске, областном центре на западе Украины.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации.

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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

mosquito__2010

То что они намеренно выводят из сторя технику это почти единственный метод сохранить себе жизнь, некий...

nicollaich

Контрнаступ захлебнулся.А гадить надо.Отрабатывать американские печеньки.

GammiPluh

Евгений Пригожин имеет права говорить что захочет и ему за это ничего не будет - но что из этого чистая...

Alhazred

Ну вот, ты подтвердил, что инструкторы НАТО те еще олени)))