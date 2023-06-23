Экипаж подводного аппарата «Титан», который пропал в Атлантическом океане в поисках обломков «Титаника», погиб, сообщила компания-оператор OceanGate Expeditions.

В результате трагедии погибли президент компании OceanGate Стоктон Раш, акванавт Поль-Анри Наржоле, миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

#Происшествия Уроки «Титаника»

Информацию подтвердил представитель Береговой охраны США Джон Могер. По его словам, найденные в 200 метрах от затонувшего судна обломки свидетельствуют, что с батискафом «произошел катастрофический направленный внутрь взрыв».

Обнаружить тела погибших тяжело из-за глубины и сложности работы на ней.

Связь с «Титаном», доставлявшим группу туристов к месту гибели «Титаника», была потеряна 18 июня, через час и 45 минут после погружения.