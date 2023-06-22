Десятки миллиардов рублей выделят на расширение выпуска Ту‑214

Правительство выделит 41,8 миллиарда рублей на расширение выпуска среднемагистрального пассажирского лайнера Ту-214, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер назвал важным расширение производства лайнеров этой модели, отметив, что спрос на Ту-214 превышает десять штук в год. «Мне кажется, если мы нормально ее доработаем, будет отличная машина», — приводит РБК слова Мишустина.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет с отечественными двигателями ПС-90, вместимостью до 210 человек и дальностью полетов до 6,5 тысячи километров. Лайнер был разработан конструкторским бюро

В Минтрансе указывали, что Ту-214 рассматривается «Аэрофлотом» и другими перевозчиками как потенциально базовый самолет. Авиакомпания в период с 2023 по 2030 год намерена приобрести 40 таких самолетов.