Россия к концу июня сформирует резервную армию

Минобороны России к концу июня объединит резервы Вооруженных сил в составе отдельной армии, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Плюс к этому пять полков — в первую и двадцатую армии танковые. Там идет все планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии», — сказал Шойгу.

По его словам, для формирования резервных соединений поставлено уже более 3,7 тысяч единиц техники.

Министр обороны также заверил, что сейчас нет крайней необходимости в новых добровольцах для участия в спецоперации. Ранее было заявлено, что с начала года в российскую армию набрали 156 тысяч человек —контрактников и добровольцы.

«Они как добровольцы рвутся в бой, но мы не можем этого делать, крайней необходимости в этом нет, они должны пройти серьезную подготовку, чем они и занимаются», — подчеркнул Шойгу.