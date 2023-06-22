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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия к концу июня сформирует резервную армию

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России к концу июня объединит резервы Вооруженных сил в составе отдельной армии, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Плюс к этому пять полков — в первую и двадцатую армии танковые. Там идет все планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии», — сказал Шойгу.

По его словам, для формирования резервных соединений поставлено уже более 3,7 тысяч единиц техники.

Министр обороны также заверил, что сейчас нет крайней необходимости в новых добровольцах для участия в спецоперации. Ранее было заявлено, что с начала года в российскую армию набрали 156 тысяч человек —контрактников и добровольцы.

«Они как добровольцы рвутся в бой, но мы не можем этого делать, крайней необходимости в этом нет, они должны пройти серьезную подготовку, чем они и занимаются», — подчеркнул Шойгу.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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