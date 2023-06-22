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Врач назвала безопасный срок хранения суши

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Суши и роллы нельзя долго хранить в холодильнике, иначе можно отравиться, сообщила врач-терапевт ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Тарадеева.

«Лучше их употребить в свежеприготовленном виде. Максимальное хранение блюд японской кухни в условиях холодильника составляет 18-24 часа с момента приготовления», — отметила врач.

По ее словам, неправильное хранение суши и роллов опасно развитием пищевых отравлений, которые могут привести к госпитализации в больницу. Также в сырой рыбе могут быть паразиты, такими как описторхоз, дифиллоботриоз.

Она отметила, что японскую кухню нельзя есть детям, беременным, людям с аллергией на морепродукты, а также с заболеваниями ЖКТ: язвенная болезнь, холецистит, панкреатит, колит.

«Люди, страдающие артериальной гипертонией, тоже должны ограничивать употребление роллов и суши, так как соусы содержат повышенную концентрацию соли, их употребление в итоге может привести к задержке жидкости в организме и повышению артериального давления», — отметила медик.

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