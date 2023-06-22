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ВМФ России снастит «Цирконами» все строящиеся корвета и фрегаты

Источник:
РИА Новости
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Российский корвет проекта 20380
Российский корвет проекта 20380
Фото: © Минобороны России

Все строящиеся для ВМФ России корвета и фрегаты оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон», заявил главнокомандующий флотом адмирал Николай Евменов.

При этом ВМФ не откажется от использования крылатых ракет предыдущего поколения. «Мы не отказываемся от «Ониксов» и «Калибров», они доказали свою высокую надежность», — приводят «Известия» слова Евменова.

Ракета «Циркон» способна развивать скорость до 9 Махов (более 10 тысяч километров в час). Дальность ее полета превышает тысячу километров. Ракета способна поражать как надводные, так и наземные цели и может запускаться с подводных лодок и надводных кораблей

«Циркон», «Калибр» и «Оникс» могут запускаться из универсальных пусковых установок 3С-14.

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Оборона #Оружие
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