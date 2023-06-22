Иж-2126 «Ода» стал самым привлекательным доступным авто

Покупатели в сегменте самых доступных автомобилей с пробегом больше всего обращают внимание на Иж-2126 «Ода», следует из исследования «Авто.ру».

Средняя стоимость Иж-2126 «Ода» 1990-2005 годов выпуска составляет 78 тысяч рублей, приводит «Газета.Ru» данные «Авто.ру».

Вторую строчку продаж среди дешевых подержанных авто занимает ВАЗ-1111 «Ока» 1987-2008 годов выпуска за 90 тысяч рублей, на третьем месте Skoda Felicia 1994-2001 годов выпуска — она в среднем стоит 94 тысячи рублей.

Самой востребованной у покупателей доступной новой машиной стала Lada Granta стоимостью от 800 тысяч рублей, на второй строчке — Lada Niva Legend (от 900 тысяч рублей), третье место — у Lada Niva (1,2 миллиона рублей).

В топ-10 входят Chevrolet Spark и Chevrolet Cobalt — сейчас они стоят 1,4-1,6 миллиона рублей, тогда как в начале года их можно было купить на 200 или 300 тысяч рублей дешевле, отметил руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.