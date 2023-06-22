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Регионам запретят отключать горячую воду больше чем на 14 дней

Источник:
«Известия»
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Горячий душ
Фото: © pxhere.com/Q000024 / СС0

Роспотребнадзор запретит отключать горячую воду на время профилактических работ больше чем на 14 дней, ведомство опубликовало соответствующий документ.

Сейчас муниципалитеты самостоятельно устанавливают сроки ремонтных работ. То, что они не должны превышать двух недель,— только рекомендация, пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Ведомство же с учетом многочисленных обращений граждан официально закрепит это требование в положении «Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений…».

За нарушение сроков тепловым компаниям будет грозить административное наказание.

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