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Назван процент имитирующих оргазм женщин и мужчин

Источник:
Sibnet.ru
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Секс
Фото: © ru.freepik.com/author/cookie-studio

Оргазм симулируют мужчины и женщины, но последние делают это в три раза чаще, такие результаты опроса озвучила сексолог, клинический психолог Ольга Василенко.

Она опросила 15 тысяч человек и выяснила, что 19,5% мужчин и 66,6% женщин имитировали оргазм.

«Зачем женщины симулируют оргазм? Кто-то просто не умеет его испытывать. И с партнером не хочет этого обсуждать. Ну или боится показаться какой-то несексуальной. А может, секс не очень понравился и хочется его побыстрее завершить» — сказала на YouTube-канале Василенко.

Мужчины тоже могу симулировать оргазм, но сделать это гораздо сложнее, чем женщинам. Мужчины могут симулировать оргазм, если секс в презервативе и в темноте. Он может изобразить судорожные подергивания, а затем сразу уйти в душ или туалет. Проверить было ли семяизвержение, женщина в такой ситуации не сможет.

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