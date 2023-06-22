Шойгу доложил Путину о перегруппировке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили активность в наступлении и приступили к перегруппировке, заявил обороны Сергей Шойгу на совещании с постоянными членами Совбеза под председательством Владимира Путина.

«После проведения 16 дней активных боевых действий, понеся существенные потери, в настоящий момент [ВСУ] занимается перегруппировкой и перекомплектованием, собирает части батальонов», — сказал министр обороны.

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По его словам, с учетом понесенных ВСУ потерь западные вооружения, уже поставленные Киеву и те, что будут оправлены в этом году, «существенным образом на ход боевых действий не повлияют».

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, в свою очередь, сообщил, что потери украинских войск в живой силе за время наступления превысили более 13 тысяч человек.